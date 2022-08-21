В ДНР находятся без света выше 14 тысяч абонентов — среди них больница и 12 учебных заведений

Фото: официальный сайт ДНР

По состоянию на сегодняшнее утро, в Донецкой Народной Республики без электроснабжения находились свыше 14 тысяч абонентов, среди которых одна больница и 12 учебных заведений. Обесточенными оказались 179 трансформаторных подстанций, сообщает местное МЧС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в результате обстрелов со стороны Украины в ДНР был поврежден ряд инфраструктурных объектов.

— Так, в Центрально-Городском районе Горловки на улице Юношеская в здании ГУП ДНР «Вода Донбасса» повреждения получили кровля и остекление оконных блоков, — отмечается на официальном сайте республики.

Фото: официальный сайт ДНР

Отмечается, что под обстрел попали Петровский, Куйбышевский, Кировский и Ленинский районы Донецка. В Петровском районе города на улице Земляничная разрушения получили два частных дома, повреждено остекление оконных блоков и забор.

— 20 августа подразделения МЧС ДНР ликвидировали 16 пожаров, 5 из которых — вследствие попадания взрывоопасных предметов. Всего за сутки сотрудники МЧС 48 раз привлекались для оказания помощи населению, — отмечает МЧС ДНР.

Напомним, сегодня утром в Мелитополе задержали экс-офицера вооруженных сил Украины, которого подозревают в совершении диверсий. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима.



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Артем Гафаров