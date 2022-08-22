Квартету Игоря Бутмана заплатили 1,65 млн рублей за выступление на «Аксенов-фесте» в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

За выступление на ежегодном литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест» в Казани квартету народного артиста России Игоря Бутмана заплатили 1,65 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Эту сумму выделили из городского бюджета.



Контракт был заключен с ООО «Джаз-оркестр Игоря Бутмана». По нему музыканты обязались выступать не менее 50 минут.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 15-й фестиваль «Аксенов-фест» прошел в столице Татарстана 19—20 августа. Его посвятили 90-летию писателя Василия Аксенова.



«Реальное время» писало, что в этом году на организацию и проведение «Аксенов-феста» были готовы выделить 6,7 миллиона рублей. Контракт в итоге заключили на 6,6 миллиона. За эту сумму мероприятие подготовило казанское ООО «Пропраздник», который занимается организацией в Казани Дня города и республики.



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Татьяна Демина