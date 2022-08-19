В Казани открылся 15-й «Аксенов-фест» — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

В Казани открылся 15-й «Аксенов-фест», посвященный 90-летию писателя Василия Аксенова. На фестивале неиздававшиеся ранее снимки с писателем впервые представлены широкой публике. Их автор — друг писателя, член Союза фотохудожников России Фарит Губаев.

Традиционный «Аксенов-фест» проходит в Казани в этом году 19 и 20 августа. В Национальной библиотеке работает выставка ранее неопубликованных писем Аксенова, которые предоставил Дом русского зарубежья Александра Солженицына. Гости и сами смогут написать письмо Василию Аксенову, напечатав его на пишущей машинке из времени, когда он писал свои книги.

Напомним, казанский «Аксенов-фест» был задуман в 2007 году в честь 75-летия еще живого тогда писателя. «Реальное время» писало, что в этом году на организацию и проведение мероприятия потратят 6,7 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко