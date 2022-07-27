На «Аксенов-фест» в Казани потратят 6,7 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Управление культуры Казани опубликовало тендер по организации и проведению фестиваля «Аксенов-фест». Начальная цена контракта 6,7 миллиона рублей.

К слову, в текущем году бюджет Казани готов выделить на вопросы по организации фестиваля на 650 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Транспортное обеспечение участников будет сопровождаться автомобилями бизнес-класса. В указанную стоимость заказчик также включил и посадку молодых саженцев на площадке Дома-музея В.П. Аксенова.

Гостей будут угощать национальными татарскими блюдами. Победитель премии «Звездный билет» в этом году получит от организаторов 100 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дата и время окончания срока подачи заявок — 4 августа. Поставщика определят 8 августа, следует из документации на портале госзакупок.

Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль проходит в Казани с 2007 года. Посетителей фестиваля в этом году пригласят пройтись по Казанской ратуше, посетить Дом-музей В.П. Аксенова, Национальную библиотеку Республики Татарстан и парк «Черное озеро».

Концертная программа мероприятия в парке «Черное озеро» будет включать в себя выступления вокально-инструментального ансамбля, артистов театра. Программу фестиваля будут вести на русском и татарском языках.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Табрис Нуретдинов