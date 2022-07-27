На «Аксенов-фест» в Казани потратят 6,7 миллиона рублей
Управление культуры Казани опубликовало тендер по организации и проведению фестиваля «Аксенов-фест». Начальная цена контракта 6,7 миллиона рублей.
К слову, в текущем году бюджет Казани готов выделить на вопросы по организации фестиваля на 650 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.
Транспортное обеспечение участников будет сопровождаться автомобилями бизнес-класса. В указанную стоимость заказчик также включил и посадку молодых саженцев на площадке Дома-музея В.П. Аксенова.
Гостей будут угощать национальными татарскими блюдами. Победитель премии «Звездный билет» в этом году получит от организаторов 100 тыс. рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок — 4 августа. Поставщика определят 8 августа, следует из документации на портале госзакупок.
Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль проходит в Казани с 2007 года. Посетителей фестиваля в этом году пригласят пройтись по Казанской ратуше, посетить Дом-музей В.П. Аксенова, Национальную библиотеку Республики Татарстан и парк «Черное озеро».
Концертная программа мероприятия в парке «Черное озеро» будет включать в себя выступления вокально-инструментального ансамбля, артистов театра. Программу фестиваля будут вести на русском и татарском языках.
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