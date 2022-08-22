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Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов

06:30, 22.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 22 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и слабый северо-восточный, днем до умеренного ветер. Дождя не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем воздух прогреется до +27..+32°С. В Казани ожидается от +29 до +31 градуса, в Набережных Челнах — от +27 до +31.

Фото: Максим Платонов

Как прогнозируют синоптики, жаркая погода в Татарстане сохранится как минимум до середины недели. Воздух прогреется до +33 градусов, осадков не ожидается.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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