Следующая неделя в Татарстане начнется с жары до +33 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане установится жаркая сухая погода — синоптики прогнозируют до +33 градусов. Осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике до 24 августа включительно ожидается от +28 до +33 градусов в дневное время и от +10 до +15 градусов в ночное. На западе региона ночи будут теплее — ожидается до +18°С.

Дождей не прогнозируется до четверга. Ожидается слабый до умеренного северо-восточный ветер.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, из-за сильной жары в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой (IV класс) и чрезвычайной пожароопасности (V класс) лесов. Оно будет действовать до 29 августа.



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Татьяна Демина