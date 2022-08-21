По подозрению в диверсии в Мелитополе задержали экс-офицера ВСУ

Фото: кадр из видео

В Мелитополе задержали экс-офицера вооруженных сил Украины, которого подозревают в совершении диверсий. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации.

— Подозреваемый вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима, — говорится в сообщении администрации города.

У бывшего украинского офицера нашли оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению оружия, а также символику украинского террористического режима.

Напомним, в начале августа глава Запорожской области, в которой находится и Мелитополь, Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.



Документ подписан на форуме общественного движения области «Мы вместе с Россией», проходившем как раз в Мелитополе. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. За проведение референдума о воссоединении Запорожской области с Россией собравшиеся проголосовали единогласно.

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Артем Гафаров