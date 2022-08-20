Спортивный директор «Рубина» прокомментировал слова Тарасова о готовности вернуться в клуб

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слова полузащитника Дмитрия Тарасова о готовности вернуться в казанский клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

— У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов. Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам, — заявил Яровинский.

Фото: rubin-kazan.ru

Он отметил, что Тарасов — хороший товарищ клуба и ему рады в команде.

Сегодня бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов заявил о готовности вернуться в клуб «Рубин». Он обратился к главному тренеру команды Леониду Слуцкому и заявил о готовности помочь казанцам выйти в РПЛ.



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Татьяна Леухина