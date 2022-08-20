Дмитрий Тарасов заявил, что готов вернуться в «Рубин»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов заявил о готовности вернуться в казанский клуб «Рубин». Спортсмен покинул медийный клуб «На Спорте».

Тарасов обратился к главному тренеру команды Леониду Слуцкому:

— Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я в принципе тоже подхожу под эту категорию. Чуть потренироваться — и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ, — приводит его слова Sport24.

Фото: rubin-kazan.ru

Тарасов присоединился к медийной команде «На Спорте» осенью 2021 года. Последним профессиональным клубом спортсмена был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.

Тарасов с января по декабрь 2020 год выступал за «Рубин». По окончании контракта казанский клуб не стал продлевать соглашение с футболистом.



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Татьяна Леухина