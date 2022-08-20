США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России

Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России, сообщает «РИА Новости».



— Разрешить транзакции, связанные с пенсионными платежами гражданам США и не гражданам США, которые находятся за пределами Российской Федерации, — сказано в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства.

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, страны объявляли о заморозке российских активов.

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Маргарита Головатенко