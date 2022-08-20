Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

В субботу, 20 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер. Дождей не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем воздух прогреется до +23..+28 градусов. В Казани ожидается от +25 до +27°С, в Набережных Челнах — от +23 до +27°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 22—23 августа, в республике сохранится сухая погода. Ночами ожидается от +9 до +14 градусов, а на западе до +17. Днем прогнозируется от +27 до +32°С.



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Татьяна Демина