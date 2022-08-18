В выходные в Татарстане ожидается жара до +30 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается жаркая погода без дождей. Синоптики прогнозируют до +30 градусов.

Ночью в пятницу, 19 августа, в Татарстане температуры опустятся до +5..+10°С, на западе — до +15. Днем воздух прогреется до +22..+27 градусов. Ожидается сильный восточный ветер порывами до 15 м/с.

В субботу, 20 августа, ночью похолодает до +4..+9 градусов, а на западе — до +14. Днем потеплеет до +24..+29°С.

Ночью в воскресенье, 21 августа, ожидается от +8 до +13 градусов, на западе до +16. Днем синоптики прогнозируют до +25..+30°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 22—23 августа, в республике сохранится сухая погода. Ночами ожидается от +9 до +14 градусов, а на западе до +17. Днем прогнозируется от +27 до +32°С.

Сегодня в республике переменная облачность, слабый восточный, северо-восточный ветер до умеренного. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до +24—29 градусов.

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Татьяна Демина