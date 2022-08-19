Только девятая часть детей-сирот в Татарстане сохранила жилье

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 9,5 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 8,5 тысячи воспитываются в замещающих семьях. На проблему по обеспечению жильем детей-сирот на республиканском педсовете обратил внимание президент Татарстана Рустам Минниханов.



— Из этого количества детей-сирот лишь только 1 117 сохранили жилые помещения, остальные остались без жилья. Почему так случилось? Это говорит об отсутствии должного контроля за семьей, раннего сопровождения неблагополучных семей на муниципальном уровне. Надо за этим следить, это ненормально. Потом государство должно эти вопросы решать, а пока ранняя стадия мы могли бы эти вопросы затвердить, чтобы этот ребенок имел свой угол, — заявил он.

Отдельно Рустам Минниханов остановился и на проблеме по оплате квартир, где живут сироты. Их суммарная задолженность за коммунальные услуги в республике составляет около 51 млн рублей. Причем львиная доля долгов сирот за ЖКУ приходится на четыре муниципалитета — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Зеленодольск.

— Они получают квартиры, но привыкли, что к ним такое отношение. Вот ты получил квартиру — надо платить. Что это такое? Наверное, мы не дорабатываем. Надо их трудоустроить, надо их в дальнейшем сопровождать: не только жилье дали, и он думает, что будет так же бесплатно жить за счет государства. Нет! Он должен, обязан платить за все услуги, — сказал Рустам Минниханов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также во время своего выступления на августовской педконференции глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил, что за счет различных мер господдержки семьи за 2021 год обрели почти 950 сирот: 56 из них усыновлены, 590 находятся под опекой, а без малого 200 — в приемных семьях. В целом, по его словам, более 94% детей-сирот в республике воспитываются в семьях.

В июле «Реальное время» подсчитало, что с начала 2022 года в Татарстане на приобретение жилья для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из республиканского бюджета выделили свыше 1,3 миллиарда рублей. Одна квартира обходится в среднем в 1,6 миллиона рублей.



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Ангелина Панченко