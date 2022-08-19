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Экс-председатель Набережночелнинского суда ушел в отставку

14:40, 19.08.2022
Экс-председатель Набережночелнинского суда ушел в отставку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экс-председатель и судья Набережночелнинского суда Ринат Гайфутдинов ушел в отставку. Он проработал в системе 34 года, из них более 18 лет проработал председателем Тукаевского районного и Набережночелнинского суда.

Полномочия Гайфутдинова прекращены решением квалификационной коллегии судей Татарстана с 15 августа на основании его письменного заявления об уходе в отставку, сообщает пресс-служба суда.

Фото: naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru

Во вторник новым заместителем председателя по уголовным делам Вахитовского райсуда Казани назначили судью Наиля Камалетдинова. Квалифколлегия судей Татарстана поддержала его кандидатуру еще в январе, однако еще более полугода ушло на проверку документов и согласование кандидата.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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