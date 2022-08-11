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На Спасскую башню Казанского кремля вернули звезду после реставрации

18:23, 11.08.2022 2
На Спасскую башню Казанского кремля вернули звезду после реставрации
Фото: realnoevremya.ru

На Спасскую башню Казанского кремля вернули звезду после реставрации. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Также на башне открыли ярус с часами. Реставрационные работы продолжаются.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Звезду со Спасской башни сняли для реставрации в июне. Специалисты изготовили по старым образцам звездные лучи из нержавеющей стали. Предполагается, что конструкция прослужит несколько десятков лет.

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Татьяна Леухина
ОбществоКультураИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:44
    Подсветку, светомузыку вернут?
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  • Анонимно 18:48
    простыню когда снимут?
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