На Спасскую башню Казанского кремля вернули звезду после реставрации
На Спасскую башню Казанского кремля вернули звезду после реставрации. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Также на башне открыли ярус с часами. Реставрационные работы продолжаются.
Звезду со Спасской башни сняли для реставрации в июне. Специалисты изготовили по старым образцам звездные лучи из нержавеющей стали. Предполагается, что конструкция прослужит несколько десятков лет.
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