Победителем конкурса на стройку моста через Каму за 23,8 миллиарда стала ГК «Дороги и мосты»

Победителем конкурса на строительство моста через Каму, который входит в состав федеральной трассы М-12, стала российская Группа компаний «Дороги и мосты» («ДиМ»). Об этом сообщил глава федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков.

— Контракт на мост в Челнах на подписании, идут процедурные моменты, он заключается с ГК «Дороги и мосты», — сообщил он.

Стоимость контракта составит 23,8 млрд рублей. Срок сдачи — конец 2024 года.

— Ну что, за 2,5 года построим мост? — спросил вице-премьер Марат Хуснуллин у главы группы компаний Владимира Власова в присутствии прессы.

Эскизный проект строительства моста через Каму в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Фото: rosavtodor.gov.ru

Тот ответил утвердительно: «То, что довели опережающее финансирование, создает все условия, чтобы добиться успеха».

Ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин сообщил сегодня, что общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М-12 составляет 23%. Планируемый срок сдачи — 2024 год.

В июле сообщалось, что строительство моста через реку Каму для обхода Нижнекамска и Челнов начнут в сентябре этого года.



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Луиза Игнатьева, Татьяна Леухина