Готовность моста через Волгу на М-12 составляет 23%
Общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М-12 составляет 23%. Об этом сообщил ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин.
На мосту должны установить 28 опор, 8 из них уже возведены. Планируемый срок сдачи — 2024 год.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сегодняшнем совещании по вопросу строительства трассы М-12 в Татарстане сообщил, что на трассу Казань — Екатеринбург выделили 250 миллиардов рублей. В этом году планируется запустить около 100 км дороги с опережением на один год.
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