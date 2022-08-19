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Готовность моста через Волгу на М-12 составляет 23%

10:58, 19.08.2022
Готовность моста через Волгу на М-12 составляет 23%
Фото: realnoevremya.ru

Общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М-12 составляет 23%. Об этом сообщил ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин.

На мосту должны установить 28 опор, 8 из них уже возведены. Планируемый срок сдачи — 2024 год.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сегодняшнем совещании по вопросу строительства трассы М-12 в Татарстане сообщил, что на трассу Казань — Екатеринбург выделили 250 миллиардов рублей. В этом году планируется запустить около 100 км дороги с опережением на один год.

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Луиза Игнатьева, Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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