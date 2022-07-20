Строительство моста через Каму для обхода Нижнекамска и Челнов начнут этой осенью

Фото: Максим Платонов

Строительство моста через реку Каму для обхода Нижнекамска и Челнов начнут в сентябре этого года, сообщает пресс-служба Росавтодора.



Проектная документация по первому этапу получила положительное заключение экспертизы. Согласно документам, в проект включены две транспортные развязки и шесть путепроводов. Важное звено проекта — мост протяженностью 1,3 км. Строить начнут после заключения госконтракта.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который входит в состав трассы Москва — Казань — Екатеринбург, сегодня началась укладка первого слоя асфальта.



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Маргарита Головатенко