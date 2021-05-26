Следком расследует два уголовных дела после падений футбольных ворот на детей

Фото: прокуратура РТ

Следственные органы СУ СК России по Татарстану расследуют уголовное дело по статье «Халатность» после падения металлических футбольных ворот на 9-летнюю девочку в деревне Янцобино Кукморского района РТ. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Инцидент произошел в начале мая. Ребенка госпитализировали. По данным прокуратуры РТ, девочка получила травмы головы и позвоночника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту падения ворот на 10-летнюю девочку в Казани в апреле.

Следственный комитет России обращает внимание родителей на то, что нужно систематически проводить разъяснительную работу с детьми о соблюдении правил безопасности на детских и спортивных площадках. Из-за недобросовестных лиц, ответственных за принятие в эксплуатацию неисправного и порой непригодного оборудования, место для игр становится зоной повышенной опасности.