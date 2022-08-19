Татарстан выбран пилотным регионом для внедрения сервиса дистанционных проверок бизнеса

Татарстан выбран пилотным регионом для реализации сервиса дистанционных проверок бизнеса. Технологию запускают Минцифры России совместно с Минэкономразвития.

Презентацию решения представили в Калуге.



Система будет работать следующим образом: владелец бизнеса подает заявление на сервисе госуслуг на получение разрешительных документов (лицензии), заявление с портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором. Затем они направляют предпринимателю уведомление с датой и временем проверки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После этого заявитель скачивает мобильное приложение «Инспектор» (ссылка на него придет вместе с уведомлением на сайте госуслуг) и в подключается к дистанционной проверке по видеосвязи через приложение. Результаты придут в личный кабинет на портале.

Запустить пилотный проект планируется в сентябре. В нем примут участие Росздравнадзор, Росалкогольрегулирование, Росаккредитация, Росприроднадзор, Россельхознадзор и региональные ведомства Татарстана и Кировской области, передает пресс-служба Минэкономики республики.



Во вторник Татарстан и еще 11 регионов завершили работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта в 2021 году. Опрос бизнеса на местах показал, что практически во всех субъектах доля положительных оценок превышает 90%.



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Татьяна Леухина