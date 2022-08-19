СМИ: в России могут создать фонд компенсации гражданам, пострадавшим от утечек данных

В России может появиться фонд материальной компенсаций для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных из компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Средства на эти цели направят из штрафов, которые должны платить компании, допустившие утечку. В Минцифры России уточнили, что еще прорабатывают механизм компенсаций. Ведомству необходимо определить, как будет высчитываться объем, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае Минцифры согласовало законопроект, который ужесточает ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает введение штрафа в 1% от годового оборота и его увеличение до 3% при попытках сокрытия инцидента.



Замглавы направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ на базе МГУ Сергей Афанасьев в начале лета рассказывал, что при регистрации на каких-либо сервисах в Сети пользователь по закону имеет право не соглашаться на обработку персональных данных или отозвать его впоследствии.

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Татьяна Леухина