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Минцифры согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку данных клиентов

08:59, 30.05.2022
Минцифры согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку данных клиентов
Фото: realnoevremya.ru

Минцифра согласовало законопроект, который ужесточает ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Законопроект предполагает введение в 1% от годового оборота и его увеличение до 3% при попытках сокрытия инцидента. Разработка инициативы ускорилась из-за раскрытия данных пользователей «Яндекс.Еды», Delivery Club и клиентов лаборатории «Гемотест».

Согласно информации источников издания, законопроект планируют внести в Госдуму на ближайшей неделе.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, с начала февраля по середину мая 2022 года в сеть попали данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды. Ккрупнейшая утечка была зафиксирована у «Яндекс.Еды» — в открытый доступ попали данные более 6,8 млн пользователей сервиса. 20 мая об утечке данных клиентов также сообщил Delivery Club, число пострадавших в компании не называли.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITБизнес Татарстан

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