Минцифры согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку данных клиентов

Минцифра согласовало законопроект, который ужесточает ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Законопроект предполагает введение в 1% от годового оборота и его увеличение до 3% при попытках сокрытия инцидента. Разработка инициативы ускорилась из-за раскрытия данных пользователей «Яндекс.Еды», Delivery Club и клиентов лаборатории «Гемотест».

Согласно информации источников издания, законопроект планируют внести в Госдуму на ближайшей неделе.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, с начала февраля по середину мая 2022 года в сеть попали данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды. Ккрупнейшая утечка была зафиксирована у «Яндекс.Еды» — в открытый доступ попали данные более 6,8 млн пользователей сервиса. 20 мая об утечке данных клиентов также сообщил Delivery Club, число пострадавших в компании не называли.

Маргарита Головатенко