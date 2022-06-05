Эксперты дали советы по защите персональных данных в Интернете

При регистрации на каких-либо сервисах в Сети пользователь по закону имеет право не соглашаться на обработку персональных данных или отозвать его впоследствии. Об этом заявил замглавы направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ на базе МГУ Сергей Афанасьев.

По его словам, в качестве защиты персональных данных пользователи также могут использовать несколько e-mail адресов и номеров телефона, предназначенных специально для указания на сайтах, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Как отмечает руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ Игорь Терещенко, регистрация на интернет-сервисе без указания ФИО в личном кабинете не охраняется законом в качестве конфиденциальной информации.



Недавно Минцифры России согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает введение штрафа в 1% от годового оборота и его увеличение до 3% при попытках сокрытия инцидента.

Диана Жиленкова