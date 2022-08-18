В Татарстане впервые с начала июня выявили более 100 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки выявили 102 случая COVID-19. Суточный прирост превысил отметку в 100 заболевших впервые с начала июня, следует из данных федерального оперштаба.

Всего на 18 августа в Татарстане зарегистрировано 55 185 случаев коронавируса.

Госпитализировали за сутки 64 заболевших коронавирусом татарстанцев. Выписали в связис выздоровлением еще 14 пациентов. Всего от COVID-19 в республике вылечился 150 591 человек.

Фото: Максим Платонов

Новых случаев смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано. Всего в Татарстане COVID-19 унес жизни 1 998 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 августа читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина