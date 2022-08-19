После проверки из Москвы могут покинуть посты три высокопоставленных сотрудника прокуратуры Татарстана

Фото: ИА «Татар-информ» (у микрофона — Латыпов)

В Казани завершила работу комиссия Генпрокуратуры РФ, что на протяжении двух недель изучала, как осуществляется в Татарстане надзор за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией.



Итоги проверки пока не оглашаются, однако в правоохранительных кругах прошел слух — в ближайшее время свои посты могут оставить 61-летний начальник профильного антикоррупционного отдела прокуратуры Татарстана Ринат Латыпов и еще двое подчиненных Илдуса Нафикова. По данным источников «Реального времени», речь идет о заместителе начальника управления общего надзора и одном из старших помощников прокурора Татарстана.

В прокуратуре РТ информацию не комментируют.

Близкие к ведомству источники «Реального времени» уверяют — рапорты на отставку уже поданы, впрочем, не исключают возможности перевода кого-то из трех сотрудников на нижестоящую должность.

Ринат Латыпов в телефонном разговоре с журналистом «Реального времени» ситуацию комментировать не стал, сообщив лишь, что в данный момент находится на больничном.

Заметим, отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Латыпов возглавлял больше 14 лет. На эту должность его назначил генеральный прокурор РФ еще в январе 2008-го, когда отдел был только создан. Всего в органах прокуратуры Ринат Латыпов отработал 39 лет, до назначения главным борцом с коррупцией занимал должность прокурора Балтасинского района.

Источники «Реального времени» отмечают, что сотрудники Генпрокуратуры РФ зачастили в Казань. В этом году подчиненные Игоря Краснова нанесли несколько визитов — проверяли ситуацию в СИЗО и колониях Татарстана (после чего с поста зампрокурора Татарстана ушел Олег Даминов, — прим. ред.), соблюдение законодательства в коммунальной сфере, завершившаяся на днях проверка была посвящена антикоррупционному надзору...

По некоторым данным, в сентябре ожидается новый десант из Москвы, для оценки результатов участия прокуроров в судебных процессах, в том числе таких, как оправдательные приговоры и возврат дела в прокуратуру.

Собеседники «Реального времени» напоминают — столь пристальное внимание федерального центра к деятельности прокуратуры Татарстана уже имело место. «При Кафиле Амирове (бывшем прокуроре РТ, — прим. ред.) был период, когда на протяжении полутора-двух лет к нам приезжала одна проверка центрального аппарата за другой. Несмотря на то, что ситуация с надзором за законностью в Татарстане была и остается на высоком уровне в сравнении с другими регионами. Цель прослеживалась одна — поставить на пост руководителя ведомства в регионе «варяга». «Тогда не смогли», — рассказывает один из очевидцев тех событий.

Ирина Плотникова