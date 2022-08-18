На модернизацию ЖКХ в России за 5 лет планируют выделить порядка 750 млрд рублей
Порядка 750 млрд рублей планируется выделить на реализацию программы модернизации ЖКХ, сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
По его словам, к реализации программы следует подойти «грамотно и технично», в этом направлении необходимо работать оперативно и комплексно.
Критерии еще не утвердили, однако начальные материалы уже есть. По многим направлениям Минстроем совместно с Минфином и Минэкономразвития ведется работа по формированию пятилетних программ, сообщает «Интерфакс».
В июле заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов сообщал, что только в Татарстане изношены более 60% коммунальных сетей. По его словам, при этом ремонтные работы проводятся на 2% сетях в год, когда потребность составляет 7—10% в год.
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