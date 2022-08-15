В Татарстане и других регионах ликвидировали сеть нарколабораторий — изъяли более 140 кг «синтетики»

В Татарстане и на территории нескольких регионов России ликвидировали сеть наркопроизводств, в общей сложности было изъято более 140 кг синтетических наркотиков, сообщили в МВД по региону.



Первую лабораторию ликвидировали в феврале этого года в Рыбно-Слободском районе. Более 120 кг синтетического наркотика изъяли у двух жителей Казани — они хотели сбыть «синтетику» бесконтактным способом в Татарстане. Затем еще двух граждан задержали в Московской области. В организованной ими нарколаборатории изъяли более 21 кг мефедрона.

Далее правоохранители получили сведения о функционировании аналогичной нарколаборатории в Нижегородской области. Сотрудники МВД России совместно с коллегами МВД по Татарстану задержали двух мужчин 23 и 24 лет, сбывавших запрещенные вещества. Они изготавливали их сами в арендованном частном домовладении, там же фасовали и хранили. У них изъяли 3 кг мефедрона.

Задержанные рассказали, что в мае 2022 года нашли объявление о подработке в одном из мессенджеров. «Работодатель» предложил производить и сбывать наркотики. Для этого мужчины арендовали дом, закупили необходимое оборудование и химические реактивы, а прекурсоры, необходимые для изготовления наркотиков, забирали из тайников-закладок по полученным от куратора координатам.

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемых заключили под стражу, двум из них грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Генеральной прокуратуры России, Татарстан находится на 7-м месте в рейтинге преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из более чем 2 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Татарстане более тысячи числятся нераскрытыми.

В августе сообщалось, что в Казани полицейские задержали 35-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которых заподозрили в сбыте наркотиков. Правоохранители считают, что мать вовлекла дочь в наркотический бизнес, чтобы увеличить рынок сбыта запрещенных веществ.

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Маргарита Головатенко