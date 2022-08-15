В Татарстане и других регионах ликвидировали сеть нарколабораторий — изъяли более 140 кг «синтетики»
В Татарстане и на территории нескольких регионов России ликвидировали сеть наркопроизводств, в общей сложности было изъято более 140 кг синтетических наркотиков, сообщили в МВД по региону.
Первую лабораторию ликвидировали в феврале этого года в Рыбно-Слободском районе. Более 120 кг синтетического наркотика изъяли у двух жителей Казани — они хотели сбыть «синтетику» бесконтактным способом в Татарстане. Затем еще двух граждан задержали в Московской области. В организованной ими нарколаборатории изъяли более 21 кг мефедрона.
Далее правоохранители получили сведения о функционировании аналогичной нарколаборатории в Нижегородской области. Сотрудники МВД России совместно с коллегами МВД по Татарстану задержали двух мужчин 23 и 24 лет, сбывавших запрещенные вещества. Они изготавливали их сами в арендованном частном домовладении, там же фасовали и хранили. У них изъяли 3 кг мефедрона.
Задержанные рассказали, что в мае 2022 года нашли объявление о подработке в одном из мессенджеров. «Работодатель» предложил производить и сбывать наркотики. Для этого мужчины арендовали дом, закупили необходимое оборудование и химические реактивы, а прекурсоры, необходимые для изготовления наркотиков, забирали из тайников-закладок по полученным от куратора координатам.
В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемых заключили под стражу, двум из них грозит пожизненное лишение свободы.
По данным Генеральной прокуратуры России, Татарстан находится на 7-м месте в рейтинге преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из более чем 2 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Татарстане более тысячи числятся нераскрытыми.
В августе сообщалось, что в Казани полицейские задержали 35-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которых заподозрили в сбыте наркотиков. Правоохранители считают, что мать вовлекла дочь в наркотический бизнес, чтобы увеличить рынок сбыта запрещенных веществ.
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