В Татарстане вынесли приговор организаторам коммерческого полета на параплане

Условными сроками закончилось уголовное дело о падении параплана в Тукаевском районе РТ. В июле 2021 года совершавший коммерческий рейс по сертификату на 3,5 тысячи рублей мужчина получил переломы руки, ноги и позвоночника, но выжил.



Как выяснило «Реальное время», владелец параплана и организатор полета челнинский волонтер Вячеслав Тихонов получил по приговору 3 года лишения свободы условно, помогавший ему елабужский дрессировщик собак Игорь Алтайский — 2 года и 10 месяцев условно.

Обоим Тукаевский райсуд назначил испытательный срок в 2 года. А еще взыскал с каждого по 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему. Сертификат на экстремальную прогулку в воздухе тот получил в подарок на день рождения от своей девушки.

Верховный суд Татарстана с приговором согласился.

На процессе выяснилось — деятельность по организации полетов на параплане в Татарстане фактически бесконтрольна. Детали — в материале «Реального времени».