На территории у речного порта в Казани появится 1,5 млн кв. метров жилья — это много или мало?

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории на улице Портовой в Казани. На презентации стало известно, что у территории речного порта появится 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

В целом трансформация затронет площадь в 287 га — сейчас она занята устаревшими производствами, складами, заброшенными подсобными помещениями и гаражными кооперативами. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств составит 72 га.



Также появится многокилометровая набережная, а существующие объекты по периметру береговой линии будут переоборудованы под музеи, кафе и другие общественные функции.

В рамках первой очереди площадью 71,2 га планируется строительство 337 тыс. кв. метров жилья, школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест, прогулочной набережной протяженностью 1,3 км и сквера.

На территории у речного порта в Казани появится 1,5 миллиона квадратных метров жилья — это:

На 0,2 миллиона «квадратов» больше , чем площадь административных и коммерческих помещений, которые появятся на Портовой, — 1,3 миллиона квадратных метров жилья.

, чем площадь административных и коммерческих помещений, которые появятся на Портовой, — 1,3 миллиона квадратных метров жилья. В два раза меньше объема сданного жилья во всем Татарстане за прошлый год — 3,01 миллиона квадратных метров.

объема сданного жилья во всем Татарстане за прошлый год — 3,01 миллиона квадратных метров. Примерно на 250 тысяч «квадратов» жилья больше , чем ввели в Казани за 2021 год — 1,25 миллиона «квадратов».

, чем ввели в Казани за 2021 год — 1,25 миллиона «квадратов». 25 тысяч квартир в Казани — средняя площадь новой квартиры массового сегмента составляет примерно 60 квадратных метров.

квартир в Казани — средняя площадь новой квартиры массового сегмента составляет примерно 60 квадратных метров. Столько же жилья ежегодно вводилось в Татарстане в 1991—2006 годах.

жилья ежегодно вводилось в Татарстане в 1991—2006 годах. Чуть больше площади Кукмора — 1,4 миллиона квадратных метров.

площади Кукмора — 1,4 миллиона квадратных метров. На 500 тысяч «квадратов» больше , чем ввели в эксплуатацию в Вологде за последние пять лет — 1 миллион «квадратов».

, чем ввели в эксплуатацию в Вологде за последние пять лет — 1 миллион «квадратов». Примерно такое же количество недвижимости ввели в Москве с января по март 2022 года.

Дарья Пинегина