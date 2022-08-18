На территории у речного порта в Казани появится 1,5 млн кв. метров жилья — это много или мало?
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории на улице Портовой в Казани. На презентации стало известно, что у территории речного порта появится 1,5 миллиона квадратных метров жилья.
В целом трансформация затронет площадь в 287 га — сейчас она занята устаревшими производствами, складами, заброшенными подсобными помещениями и гаражными кооперативами. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств составит 72 га.
Также появится многокилометровая набережная, а существующие объекты по периметру береговой линии будут переоборудованы под музеи, кафе и другие общественные функции.
В рамках первой очереди площадью 71,2 га планируется строительство 337 тыс. кв. метров жилья, школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест, прогулочной набережной протяженностью 1,3 км и сквера.
На территории у речного порта в Казани появится 1,5 миллиона квадратных метров жилья — это:
- На 0,2 миллиона «квадратов» больше, чем площадь административных и коммерческих помещений, которые появятся на Портовой, — 1,3 миллиона квадратных метров жилья.
- В два раза меньше объема сданного жилья во всем Татарстане за прошлый год — 3,01 миллиона квадратных метров.
- Примерно на 250 тысяч «квадратов» жилья больше, чем ввели в Казани за 2021 год — 1,25 миллиона «квадратов».
- 25 тысяч квартир в Казани — средняя площадь новой квартиры массового сегмента составляет примерно 60 квадратных метров.
- Столько же жилья ежегодно вводилось в Татарстане в 1991—2006 годах.
- Чуть больше площади Кукмора — 1,4 миллиона квадратных метров.
- На 500 тысяч «квадратов» больше, чем ввели в эксплуатацию в Вологде за последние пять лет — 1 миллион «квадратов».
- Примерно такое же количество недвижимости ввели в Москве с января по март 2022 года.
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