В Казани пройдет международный турнир по баскетболу памяти Геннадия Ветрова

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани проведут международный турнир по баскетболу «Спортивная столица» памяти президента Федерации баскетбола Татарстана Геннадия Ветрова. Он продлится шесть дней.

Ожидается, что на турнир съедутся до 150 человек. К организации и проведению мероприятия привлекут 12 волонтеров.

Турнир откроют торжественной церемонией, на которой выступит танцевальный коллектив. Хореографическая постановка отразит тематику соревнований или национальный колорит Татарстана.

На организацию и проведение турнира из бюджета Татарстана выделили 2,5 миллиона рублей. Работой займется казанское ООО «Рекламно-производственная компания «Волга».

Ветеран спорта и заслуженный работник физической культуры Татарстана Геннадий Ветров умер в январе 2017 года. Под его руководством создавалась программа организации оздоровления и отдыха детей и молодежи республики в детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма.



Фото: vk.com/clubokchernomorec

В Казани Геннадий Ветров работал заместителем директора Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва при Министерстве образования и науки Татарстана, ГБУ РЦ «Черноморец». С 2007-го был президентом Федерации баскетбола РТ.

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Татьяна Демина