Большинство жителей Татарстана считают, что их работа плохо влияет на здоровье

В Татарстане 76% работников признались, что работа негативно влияет на их состояние здоровья, таковы результаты совместного исследования hh.ru и СБЕР ЕАПТЕКА.



Чаще всего ухудшение самочувствия отмечали люди в возрасте 25—34 лет (80%), меньше таковых оказалось в возрастной группе от 55 лет — каждый второй (52%) отметил, что не испытывает проблем с самочувствием, связанных с работой.

Самая частая проблема со здоровьем, возникающая у жителей Татарстана из-за работы, — нарушение сна (55%), на втором месте — тревожное расстройство (52%), тройку замыкают проблемы с позвоночником и мигрень (по 34%). Далее идут снижение зрения (28%), боли в суставах (24%), потеря веса (21%), обострение хронических заболеваний и увеличение веса (17%).

Как правило, негативное влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%), юристы (83%) и IT-специалисты (82%). Реже всего с проблемами со здоровьем сталкиваются специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%).

Фото: realnoevremya.ru

93% россиян хотели изменить хотя бы одну из сфер своей жизни для счастья. Чаще всего участники исследования заявляли о необходимости роста зарплаты (78%), смены работы (43%) и освоения дополнительных знаний (38%).

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Маргарита Головатенко