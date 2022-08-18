Исследование: большинству россиян для счастья необходимо изменить хотя бы одну из сфер своей жизни

93% россиян хотели изменить хотя бы одну из сфер своей жизни для счастья. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.

Чаще всего участники исследования заявляли о необходимости роста зарплаты (78%), смены работы (43%) и освоения дополнительных знаний (38%).

Более чем трети россиян нужен хороший отдых (30%), а 19% выручит обычная прогулка по парку или лесу. Повышение в должности или премия сделали бы счастливыми 17% россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для 16% респондентов рецептом счастья будет появление нового хобби, а для 14% — помощь врача или коуча.

У 13% жизнь улучшится с появлением новых друзей, у каждого десятого (11%) — с появлением нового партнера, пишет RT.



В июле Казань попала в список городов с самыми счастливыми жителями. 15% опрошенных казанцев оценили свой уровень счастья на тройку.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина