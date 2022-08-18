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Исследование: большинству россиян для счастья необходимо изменить хотя бы одну из сфер своей жизни

07:45, 18.08.2022 2
Исследование: большинству россиян для счастья необходимо изменить хотя бы одну из сфер своей жизни
Фото: realnoevremya.ru (архив)

93% россиян хотели изменить хотя бы одну из сфер своей жизни для счастья. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.

Чаще всего участники исследования заявляли о необходимости роста зарплаты (78%), смены работы (43%) и освоения дополнительных знаний (38%).

Более чем трети россиян нужен хороший отдых (30%), а 19% выручит обычная прогулка по парку или лесу. Повышение в должности или премия сделали бы счастливыми 17% россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для 16% респондентов рецептом счастья будет появление нового хобби, а для 14% — помощь врача или коуча.

У 13% жизнь улучшится с появлением новых друзей, у каждого десятого (11%) — с появлением нового партнера, пишет RT.

В июле Казань попала в список городов с самыми счастливыми жителями. 15% опрошенных казанцев оценили свой уровень счастья на тройку.

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Татьяна Леухина
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:58
    Когда деньги в достатке, я все куплю. И не нужны мне всякие бредни психологов и коучей.
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  • Анонимно 11:07
    Любопытно было бы взглянуть на возможные варианты ответа в опроснике. Есть старинное правило: "Каков вопрос - таков ответ".
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