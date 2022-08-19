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Среднесуточные температуры в Татарстане превышают многолетние значения на 4—5 градусов

01:28, 19.08.2022
Среднесуточные температуры в Татарстане превышают многолетние значения на 4—5 градусов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане среднесуточные температуры превышают многолетние значения на 4—5 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

Татарстан находится под влиянием обширного малооблачного антициклона, который занял большую часть Европейской территории России. В республике наблюдается очень теплая сухая погода — днем воздух прогреется до +29 градусов.

В ближайшие дни жаркая погода сохранится. Осадков синоптики не прогнозируют.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные установится жаркая погода без дождей — до +30 градусов. Дождей не ожидается. В начале следующей недели прогнозируется от +27 до +32°С в дневное время.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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