В табачных киосках Казани появились в продаже стики из Казахстана
В табачных киосках Казани появились в продаже нагревательные стики из Казахстана, стало известно «Реальному времени».
Стоимость таких стиков дешевле других — привычные стоят от 170 рублей, цена стиков из Казахстана начинается от 140 рублей.
Объем табачного рынка в России к 2021 году сократился до 196,6 млрд сигарет, тогда как в 2018-м он составлял 234 млрд. Как отмечал Минпромторг России, снижения доли нелегального оборота удалось добиться благодаря маркировке во всех группах товаров, на которые она распространяется. Объем изъятой из незаконного оборота нелегальной продукции вырос в 1,5 раза. Только по сигаретам объем конфиската вырос на 80% — с 20 млн изъятых из незаконного оборота пачек в 2020 году до 36 млн пачек в 2021 году.
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