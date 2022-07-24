Доля незаконного оборота табачной продукции в России сократилась до 11,5%

Объем табачного рынка в России к 2021 году сократился до 196,6 млрд сигарет, тогда как в 2018-м он составлял 234 млрд, согласно подсчетам KPMG, сообщает «Коммерсант».



Однако доля контрафакта оставалась неизменной — примерно 20%. Объем легального рынка сигарет по итогам 2021 года оценивается аналитиками компании «Честный знак» примерно в 10 млрд пачек.

По итогам первого полугодия 2022 года в России продали на 1,5% меньше пачек сигарет по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, но увеличились расходы граждан — на 11%. Это связано с ростом потребления альтернативной табачной продукции, а еще с увеличением средней цены, выросшей по итогам первого полугодия 2022 года на 13% в связи с повышением ставки акциза.

Теневой сегмент табачного рынка до введения маркировки рос в геометрической прогрессии, но с ее введением в 2019-м стал сокращаться. К 2022 году доля незаконного оборота на рынке сократилась с 15,6% в 2019 году до 11,5% по итогам 2021 года.

За первые пять месяцев 2022 года система маркировки «Честный знак» выявила в российской табачной отрасли нарушения на сумму 16,5 млрд рублей, учитывая минимальную цену на пачку сигарет в 112 рублей.



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Маргарита Головатенко