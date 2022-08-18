В Казани нашли нарушения в возмещении затрат на показы спектакля Тимура Бекмамбетова

Возмещение затрат на показы «Ходжи Насреддина»

В Казани в отношении Минкульта Татарстана и организатора показов спектакля «Ходжа Насреддин» в постановке известного режиссера Тимура Бекмамбетова завели антимонопольное дело. Как стало известно «Реальному времени», в ходе выездной и документарной проверки были выявлены нарушения закона «О защите конкуренции».

Прошлой весной, 8 мая, Министерство культуры РТ направило в татарстанский Кабмин проект распоряжения о выделении средств на оплату расходов по организации показов постановки. Хотя заявку на предоставление субсидии для возмещения этих затрат организатор показов — АНО «Поддержка культурных инициатив» — подал только 19 мая. По итогам рассмотрения обращения Минкульт решил выделить компании около 2,45 млн рублей. 11 июня было подписано соответствующее соглашение. Однако, согласно платежным поручениям, на организацию показов спектакля ушло лишь 2,2 млн рублей. Причем эти расходы фирма понесла только после 20 мая — именно в этот день состоялось заседание конкурсной комиссии министерства.

Согласно постановлению республиканского Кабмина, субсидии НКО на проведение культурных мероприятий и реализацию проектов в сфере культуры с 2017 года предоставляются из бюджета Татарстана только постфактум, то есть понесенные организаторами затраты возмещают за уже выполненные работы или оказанные услуги.

В отношении Минкульта РТ и организатора показов кукольного спектакля «Ходжа Насреддин» в постановке Тимура Бекмамбетова завели антимонопольное дело. Фото: theatreofnations.ru

Таким образом, компания-организатор кукольного спектакля необоснованно получила преимущественный доступ к предоставлению субсидий, а действия Минкульта ущемляют права и свободы неограниченного круга лиц, заинтересованных в получении этих субсидий, сделали выводы в УФАС по РТ. Кроме того, у получателя субсидии не должно быть разницы между полученной суммой и фактическими затратами.



1,2 млрд рублей субсидий с нарушением антимонопольного закона

Это не единственная претензия антимонопольщиков к Минкульту РТ в части выделения бюджетных средств НКО. Инспекторы проверили выделение еще 25 субсидий различным творческим объединениям и фондам на покрытие затрат на сумму более 1,2 млрд рублей. Среди получателей были та же АНО «Поддержка культурных инициатив», региональный общественный фонд поддержки центра современной музыки С. Губайдулиной, Союз художников России, казанский камерный оркестр La Primavera, Всемирный конгресс татар и многие другие организации, которые проводили выставки, фестивали, концерты и другие культурные мероприятия в республике. Например, субсидию на проведение выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» в размере почти 16,5 млн рублей получил благотворительный фонд содействия деятельности музея-заповедника «Казанский Кремль».

При этом министерство на своем сайте не разместило ни одного объявления о приеме заявок на предоставление субсидий, а значит, информация, указанная в протоколах заседаний комиссии министерства, не соответствует действительности, указали инспекторы. Однако в Министерстве культуры РТ это отрицают, ссылаясь на то, что извещения о приеме заявок публиковались, и предоставив ссылки на извещения. Но и здесь, по данным УФАС, извещения о приеме заявок на получение субсидий были размещены на сайте Минкульта уже после предоставления бюджетных средств.

Разбирательство по делу в отношении всех получателей бюджетных средств намечено на сентябрь.

Субсидию на затраты по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» — 16,5 млн рублей — получил фонд содействия деятельности музея-заповедника «Казанский Кремль». Фото: Максим Платонов

Фестивали под угрозой срыва

Что примечательно, в этом году в Татарстане несколько фестивалей оказались под угрозой срыва по причине того, что тендеры на их проведение выигрывали сторонние компании, а не их основатели и постоянные организаторы. Как писало «Реальное время», в этом году право на проведение фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest выиграла московская фирма «Сателлит», предложив 7,3 млн рублей на орграсходы, тем самым снизив начальную цену на 1,5 млн рублей.

Tat Cult Fest планируется провести в Казани в День республики, 30 августа, на территории Национальной библиотеки при участии артистов лейбла Yummy Music. По словам инициаторов фестиваля, недавно победители аукциона вышли на них, предложив провести мероприятие на условиях субподряда. Таким образом, основная нагрузка по организации и проведению феста в столь сжатые сроки ляжет на плечи его основной команды, а средства получит московское ООО «Сателлит».

Фото: vk.com/tatcultfest2021

Едва не был сорван из-за жесткой конкуренции на торгах и фестиваль «Великий Болгар». За месяц с небольшим до даты его проведения разгорелся спор за право его организации между двумя фирмами-организаторами — компанией «Путешествие в прошлое», которая много лет устраивала фестиваль, и «Альт-инвестом», выступавшим организатором лишь последние 2 года. Из-за жалобы в УФАС, которую подал «Альт-инвест», пришлось приостановить торги, что сдвинуло сроки подведения итогов аукциона.



Ангелина Панченко