Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

В четверг, 18 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и слабый восточный, северо-восточный ветер до умеренного. Осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем воздух прогреется до +24—29 градусов. В Казани ожидается от +27 до +29 , в Набережных Челнах — от +24 до +28.

Фото: Максим Платонов

Очень теплая сухая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Синоптики рассказали, что среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.



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Татьяна Демина