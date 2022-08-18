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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

06:30, 18.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 18 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и слабый восточный, северо-восточный ветер до умеренного. Осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем воздух прогреется до +24—29 градусов. В Казани ожидается от +27 до +29 , в Набережных Челнах — от +24 до +28.

Фото: Максим Платонов

Очень теплая сухая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Синоптики рассказали, что среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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