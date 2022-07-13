В Татарстане стартовали съемки документального фильма о глубинках республики

В Татарстане стартовали съемки документального фильма о глубинках республики. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Проект «Веретенце: кино о глубинках Татарстана» призван отразить многообразие традиций, обычаев, легенд и преданий сел и деревень Республики Татарстан. В документальном фильме покажут жизнь трех сел: Бессоново (Тетюшский район), Селенгуши (Нурлатский район), Белкино (Пестречинский район). Поселения были выбраны так, чтобы традиции, обряды, национальные блюда и сам колорит максимально отличались.

Творческая команда фильма состоит в основном из молодежи. Консультантами проекта выступили ведущие фольклористы Татарстана Наталья Кондратьева и Василиса Филатова. Режиссер — руководитель проекта и автор фильма о казанском периоде жизни Льва Толстого Вячеслав Иванчук.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2022 года. Она состоится в кинотеатре «Мир».



На минувших выходных по случаю празднования Курбан-байрама телеканал «Россия 24» показывал документальный фильм «922 по Булгару». Фильм был снят журналистом Станиславом Назаровым и посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

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Татьяна Леухина