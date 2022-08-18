Прокуратура Татарстана проверяет информацию о том, что 93-летняя ветеран живет в квартире с клопами

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации СМИ о том, что 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны живет в квартире с клопами. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По словам пенсионерки, клопы попадают к ней в жилище через ветки берез, растущих под окнами. А управляющая компания не реагирует на ее обращения.



Надзорное ведомство даст правовую оценку работе управляющей компании и контролирующих органов в сфере ЖКХ. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По месту жительства ветерана выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов.

Вчера следственные органы Следственного комитета России по Татарстану и прокуратура республики организовали доследственную проверку по информации о 92-летнем мужчине, который не может добиться оформления инвалидности и получить положенные льготы.



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Татьяна Леухина