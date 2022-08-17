Недельная дефляция в России ускорилась до 0,13%

В России дефляция ускорилась до 0,13% в период с 9 по 15 августа 2022 года, согласно данным Росстата.



Потребительские цены с начала августа снизились на 0,23%, с начала года цены выросли на 10,72%. В годовом выражении инфляция на 15 августа 2022 года составила 14,87%.

По данным Росстата, в России за неделю снизились цены на пшено (1,1%), гречневую крупу (0,7%), рис и поваренную соль (0,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничную муку (0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло (0,3%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инфляция в России со 2 по 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении против 15,3% неделей ранее.



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Маргарита Головатенко