В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Максим Платонов

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Результаты мониторинга предоставил Гидрометцентр Татарстана.



Повышенный уровень формальдегида зафиксировал пункт наблюдения №4, расположенный по ул. Болотникова. Концентрация оказалась превышена почти в два раза — 0,099 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: скриншот tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида выявил и ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183. Она составила 0,062 мг/кубометр.

Фото: скриншот tatarmeteo.ru

Результаты мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 16 августа по 7 часов 17 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина