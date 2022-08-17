«Казаньоргсинтез» выплатил дивиденды за 2021 год на 7 миллиардов рублей

«Казаньоргсинтез» выплатил дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2021 год на 7,1 миллиарда рублей, сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Большую часть из выплаченной суммы составляют доходы по обыкновенным акциям. Выплаты по ним составили 7,085 миллиарда. Еще 29,5 миллиона пришлись на привилегированные именные бездокументарные ценные бумаги.

Держатели обыкновенных акций заработали с одной ценной бумаги 3,97 рубля, а с привилегированной — 0,25 рубля.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка «Казаньоргсинтеза» за 2021 год составила более 106 миллиардов рублей при чистой прибыли в 24,87 миллиарда. Чистые активы компании оцениваются в 72,7 миллиарда рублей.

Напомним, в конце июля акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» сохранили в новой редакции устава обязательство направлять на выплату дивидендов не менее 70% годовой чистой прибыли компании по РСБУ.



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Артем Гафаров