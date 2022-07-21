«Казаньоргсинтез» сохранил в уставе обязательство направлять на дивиденды не менее 70% прибыли по РСБУ

Фото: Казаньоргсинтез

Акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» сохранили в новой редакции устава обязательство направлять на выплату дивидендов не менее 70% годовой чистой прибыли компании по РСБУ. Об этом сообщает «Интерфакс».



Новую редакцию уставу утвердили акционеры «Казаньоргсинтеза» на годовом собрании в июне текущего года.

Обязательство направлять на дивиденды не менее 70% годовой чистой прибыли было закреплено в уставе «Казаньоргсинтеза» в 2018 году.



В мае совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) рекомендовал выплатить по итогам 2021 года 3,97 рубля на простую и 0,25 рубля на привилегированную акции.



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Татьяна Леухина