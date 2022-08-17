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В Татарстане прокуратура потребовала устранить колею на участке дороги Заинск — Сухарево

10:12, 17.08.2022 1
В Татарстане прокуратура потребовала устранить колею на участке дороги Заинск — Сухарево
Фото: wikimedia.org

Заинская прокуратура провела проверку по обращению гражданина, сообщившего о нарушениях законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщил сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Заявитель сообщил, что на участке дороги Заинск — Сухарево образовалась колейность. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.

Фото: прокуратура Татарстана

При проверке информация подтвердилась. В адрес руководителя предприятия «Главтатдортранс» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

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Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:19
    Проблема с дорогами у нас видимо будет всегда
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