В Татарстане прокуратура потребовала устранить колею на участке дороги Заинск — Сухарево
Заинская прокуратура провела проверку по обращению гражданина, сообщившего о нарушениях законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщил сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Заявитель сообщил, что на участке дороги Заинск — Сухарево образовалась колейность. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
При проверке информация подтвердилась. В адрес руководителя предприятия «Главтатдортранс» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.
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