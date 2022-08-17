В Татарстане за год вырос спрос на недвижимость

За 7 месяцев 2022 года в Росреестр Татарстана поступило около 675 тысяч заявлений. Это на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году было подано чуть более 600 тысяч заявлений, из них 525 тысяч — на регистрацию права на недвижимость. В этом году таких же заявлений зафиксировано на 15% больше — 604 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

С начала года по июль было зарегистрировано около 167 тысяч прав на жилые помещения и около 130 тысяч — на земельные участки. Это число больше прошлогодних показателей на 2%. Рост заявлений на машино-места составил 50%.

— После снижения покупательской активности на рынке недвижимости, которая по объективным причинам наблюдалось в мае, в июле мы вновь заметили устойчивую тенденцию к увеличению. Так, например, по сравнению с маем (когда на рынке недвижимости фиксировался наибольший спад), в июле татарстанцы стали покупать недвижимость уже на 23% чаще, в том числе в новостройках и с привлечением кредитных средств. Соответственно, рост ипотечных сделок по сравнению все с тем же маем составил 23%, регистраций договоров долевого участия — 66%, — прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Азат Зяббаров, руководитель Управления Росреестра.

Фото: realnoevremya.ru

Также в июле по сравнению с маем спрос на квартиры в Татарстане вырос почти на 30%, в столице республики — почти на 41%. Кроме того, жители чаще интересуются покупкой частных домов — на 30%, а покупкой земельных участков — на 22%. Всего в прошлом месяце было зафиксировано 16 тысяч договоров о переходе прав.

Прогнозы на ближайшее время позитивные.

— В первые месяцы 2022 года и начиная с июня спрос на недвижимость восстанавливается. Предполагаем, что дальнейший рост спроса как в первичном, так и во вторичном сегменте недвижимости, в том числе на жилые дома и земельные участки, будет только расти, — заявил Руслан Садреев, вице-президент Гильдии риелторов Татарстана.

Недавно сообщалось, что за два последних года стоимость квадратного метра жилья в Казани выросла на 64%. Однако средняя зарплата выросла всего на 6 тысяч.

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Елизавета Пуншева