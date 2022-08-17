В МЧС предложили закрепить за чиновниками обязанность реагировать на прогнозы ЧС

Глава МЧС России Александр Куренков предложил закрепить в должностных инструкциях муниципальных чиновников реагирование на прогнозы чрезвычайных ситуаций. С такой инициативой он выступил на координационном совещании в Магадане.

Речь идет как о выявленных термоточках, так и о прогнозе развития обстановки, связанной с природными и техногенными ЧС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Куренков рассказал, что МЧС готовит прогнозы, модели развития обстановки, дает рекомендации по реагированию и направляет эту информацию в регионы и муниципалитеты. Но чиновники иногда с трудом принимают решения по полученной информации в силу отсутствия психологической подготовки, пишет ТАСС.

Вчера начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил, что в Татарстане в этом году произошло более 800 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. Для сравнения, за аналогичный период 2021-го их зарегистрировали 1 834.

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Татьяна Леухина