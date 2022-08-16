В Татарстане сократилось число пожаров из-за возгорания сухой травы и мусора

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в этом году произошло более 800 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. Для сравнения, за аналогичный период 2021-го их зарегистрировали 1 834.

Общая площадь, которую охватили пожары в Татарстане в этом году — 16,4 га. В прошлом году она составила 62,9 га.

В Казани в этом году зафиксирован 131 пожар, связанный с горением сухой травы и мусора. В Набережных Челнах их число составило 82, в Нижнекамском районе — 68, в Альметьевском — 65, в Елабужском — 62, а в Тукаевском — 51.

Скриншот трансляции

Лесных пожаров в Татарстане в этом году не зафиксировано, рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Напомним, в Татарстане до 20 августа действует штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Также введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.

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Татьяна Демина