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В Роспотребнадзоре заявили, что платный возврат на Wildberries законен

07:45, 17.08.2022 5
В Роспотребнадзоре заявили, что платный возврат на Wildberries законен
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством. Об этом заявил замруководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Стоимость услуг по возврату не регламентируется, однако информацию о таких услугах, об их стоимости и порядке оказания должны довести до потребителя своевременно, то есть до того, как условие о платном возврате станет частью сделки по покупке товара.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно Пучковский отметил, что такого рода услуги не должны быть навязанными. Продавец товара или его партнеры в виде крупных маркетплейсов не вправе манипулировать ценой возврата, устанавливая стоимость таких услуг по заведомо завышенным ценам, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе онлайн-ретейлер Wildberries ввел в тестовом режиме плату в размере 1 тысячи рублей за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Система еще тестируется.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08:40
    Роспотребпозор в доле.
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  • Анонимно 08:59
    Даже если есть проблемы с качеством, и они фиксируются на пункте выдаче, все равно списывают по 50 рублей. Так настроено программное обеспечение. Кроме того, за месяц дважды меняли условия доставки. Теперь однократная сумма выкупа должна быть не менее 18 тыс. руб. или процент выкупа не менее 60 процентов. Тогда эти 50 руб. взыматься не будут. Такими темпами, ягодки останутся без покупателей.
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  • Анонимно 09:09
    Очень удобно: любой беспредел можно объяснить тестированием. Роспотребнадзор, по ходу дела, занимается только подавлением граждан в виде ограничения их конституционных прав.
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  • Анонимно 09:21
    За брак дважды платила по 50 рублей. Писала неоднократно, прилагала фотографии - бесполезно. Сейчас цена за возврат уже -75 рублей, за крупногабаритный товар - 1000. Не трудно догадаться, сколько фирма зарабатывает только на отказах(((
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  • Анонимно 10:10
    ну ягодкам финиш. думаю покупатели будут игнорировать эту жлобскую компанию.А РПН в открытую нарушает Закон о защите прав потребителя дожили те кто его должен сохранять призывают его нарушать.
    РПН меньше думайте и вирусах не вашего ума дело больше читате ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПАРВ ПОТРЕБИТЕЛЯ! и забудьте и масках н евашего ума дело как видим ДЕЛОМ свои займитесь !Или закрывайтесь
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