В Роспотребнадзоре заявили, что платный возврат на Wildberries законен
Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством. Об этом заявил замруководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
Стоимость услуг по возврату не регламентируется, однако информацию о таких услугах, об их стоимости и порядке оказания должны довести до потребителя своевременно, то есть до того, как условие о платном возврате станет частью сделки по покупке товара.
Отдельно Пучковский отметил, что такого рода услуги не должны быть навязанными. Продавец товара или его партнеры в виде крупных маркетплейсов не вправе манипулировать ценой возврата, устанавливая стоимость таких услуг по заведомо завышенным ценам, передает «РИА Новости».
На прошлой неделе онлайн-ретейлер Wildberries ввел в тестовом режиме плату в размере 1 тысячи рублей за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Система еще тестируется.
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