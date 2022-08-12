Wildberries начал брать плату в 1 тысячу рублей за возврат некоторых товаров

Онлайн-ретейлер Wildberries ввел в тестовом режиме плату в размере 1 тысячи рублей за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, плату начали взимать за возврат крупногабаритных и хрупких товаров — их всего 2% в ассортименте ретейлера.

В пресс-службе отдельно пояснили, что речь идет преимущественно о таких «тяжелых» товарах, как телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. При этом, как и прежде, их доставка до покупателей остается полностью бесплатной, в том числе и подъем товара на этаж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Система еще тестируется. Новые правила не распространяются на хрупкие предметы интерьера: например, вазы, посуду, передает ТАСС.

В конце мая СМИ сообщили, что Wildberries ввела массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара. Указывалось, что сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака. В компании опровергли «Реальному времени» введение «массовых штрафов» для покупателей. Сообщалось, что Wildberries не взимает плату за возврат бракованных вещей, и покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты.

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Татьяна Леухина