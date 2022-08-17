Детей-сирот в России предложили наделить правом наследования имущества опекуна

В России предложили наделить детей под опекой правом наследования. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он напомнил, что гражданское законодательство определяет семь очередей наследования имущества по степени родства. В шестой очереди при отсутствии более близких родственников право на наследство возникает у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.

Таким образом, граждане, которых наследодатель при жизни мог видеть два-три раза или не видеть вовсе, имеют право на наследование его собственности, а ребенок под опекой, с которым опекун мог прожить десять лет, не имеет на это право.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону, — приводит RT обращение Орлова, направленное главе Минтруда Антону Котякову.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана в феврале объявило о покупке жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Начальная цена договора составляет 280,4 млн рублей. Речь идет о приобретении жилья в Казани и Набережных Челнах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина